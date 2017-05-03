КНДР назвала причину задержания гражданина США

В КНДР гражданин США Ким Сан Дук задержан за совершение враждебных действий, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК. Ранее сообщалось, что американец был задержан в середине апреля в аэропорту Пхеньяна перед вылетом из страны. Причина задержания тогда не называлась. В Госдепартаменте США тогда отмечали, что знают о задержании американского гражданина, но не комментируют ситуацию.

Позднее Пхеньянский университет науки и технологий назвал задержанного, который, как оказалось, несколько недель преподавал в этом вузе. Задержание преподавателя никак не связано с его работой в этом университете, заверяет учреждение.

По данным южнокорейского информагентства «Ренхап», задержанному под 60 лет, он занимался гуманитарными проектами и в КНДР прибыл для обсуждения программ по оказанию гуманитарной помощи. Также известно, что он ранее преподавал в Китае, в университете в Яньбянь-Корейском автономном округе, который аффилирован с Пхеньянским университетом науки и технологий.