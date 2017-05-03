Российские аэропорты 9 мая будут работать с ограничениями

В связи с проведением репетиций воздушной части парада Победы 4 и 7 мая и самого парада 9 мая в работу нескольких российских аэропортов вводятся ограничения, сообщает ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в среду.

Так, московский аэропорт «Шереметьево» 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10.20 до 11.00 мск, «Внуково» - с 10.30 до 11.10 мск, аэропорты «Домодедово», «Жуковский», «Остафьево» - с 10.40 до 11.10 мск.

Закрывать петербургский аэропорт «Пулково» в эти дни не планируется, но возможны разовые кратковременные (5-7 минут) ограничения по отправке и приему самолетов, отмечается в сообщении «ГК по ОрВД».

В екатеринбургском «Кольцово» 6 и 7 мая ограничения вводятся с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени, 9 мая - с 10.10 до 10.50.