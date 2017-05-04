«Левада-центр» отмечает влияние сирийской кампании на отношение россиян к армии

Сейчас Россией гордятся 67% граждан, в 2010 г. таких было 55%, показывают опросы «Левада-центра». Последний опрос проводился с 21 по 24 апреля среди 1600 человек в 48 регионах. Стыдятся своей страны 25% опрошенных.

Еще 75% сказали, что гордятся тем, что они граждане России, передает «Интерфакс».

«Существенное увеличение доли респондентов, которые гордятся нынешней страной, произошло в "посткрымский" период 2014–2015 гг., когда эта доля практически в четыре раза превышала число тех опрошенных, кто не гордится», – рассказали агентству в «Левада-центре». С тех пор уровень гордости несколько снизился, но в целом сохраняет высокие посткрымские значения. «Аналогичные тенденции отмечаются относительно гордости за гражданскую самоидентификацию «Я – гражданин России», – добавляют социологи.

Поводы для гордости все последние годы остаются неизменными. По 40% респондентов сказали, что гордятся страной за ее природные богатства и ее историю, еще 36% назвали российские вооруженные силы, по 29% – размеры территории и культуру России. 24% респондентов считают, что страной нужно гордиться за спортивные достижения соотечественников, 23% – за положение России на международной арене, 14% – за современные достижения российской науки. В «Левада-центре» отмечают, что в 2014 г. и весной 2015 г. армия не входила в тройку главных поводов для гордости, тогда на первых местах были спортивные достижения, культура и размеры России. «Однако после начала сирийской кампании гордость за Россию в какой-то степени стала ассоциироваться с гордостью за вооруженные силы, и эта ситуация во многом сохраняется и сейчас», – сообщили социологи.