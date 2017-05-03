В Сирии погиб контрактник из Братска

В Сирии погиб российский военный Богдан Деревицкий, сообщили в пресс-службе администрации города Братска. При каких именно обстоятельствах он погиб, не указано, известно лишь, что Деревицкий работал в Сирии по контракту. Молодому человеку было 24 года, сообщила «Телерадиокомпания Братск».

Его похоронили в среду, 3 мая, на городском кладбище, на церемонии прощания присутствовали мэр Братска Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.

Деревицкий — выпускник профучилища №27, в 2012 г. он прошел срочную службу, после чего остался служить по контракту, сообщает портал «Город».