Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии

Российский военный советник был убит в Сирии. Он погиб в результате обстрела подразделения сирийской армии снайпером боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Он находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск», - отметили в ведомстве. Обстрел начался во время занятия по боевой подготовке. Ранение оказалось смертельным.

20 апреля в результате нападения боевиков на военный гарнизон погиб российский военный советник майор Сергей Бордов.