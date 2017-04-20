Минобороны подтвердило гибель российского военного в Сирии

В Сирии в результате нападения боевиков погиб военный советник майор Сергей Бодров, сообщили в Минобороны России. «Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск», – сказали в ведомстве.

Ранее о гибели Бодрова сообщило агентство Reuters. По словам его сослуживца Вячеслава Павлюченко, вместе с Бодровым погиб и еще один россиян. В Минобороны эту информацию опровергли.