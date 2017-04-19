Минобороны России прокомментировало информацию о гибели российских военных в Сирии

В Минобороны России назвали публикацию Reuters о заниженном числе потерь среди российских военных в Сирии «набором букв для оправдания собственного заголовка».

«Весь текст – абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан-Шейхуне», – говорится в заявлении российского военного ведомства (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В Минобороны России отмечают, что материал Reuters «пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя то называют «военнослужащим по контракту», то «заключившим контракт с Минобороны наемником», а ни одно из упомянутых в качестве выявленных имен не принадлежит российским военнослужащим.

Во вторник, 18 апреля, агентство Reuters сообщило, что потери российских сил во время интенсивных боев за античную Пальмиру составили 21 человек. А официальные данные Минобороны о гибели российских военных в Сирии с января по март занижены вчетверо. Кроме того, агентство привело имена двух россиян, служивших в Сирии по контракту – Алексей Сафонов и Владимир Плютинский, о которых ранее не сообщалось в СМИ.