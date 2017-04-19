В Сирию отправили второй батальон чеченских военных – «Росбалт»

В Сирию из Чечни отправился еще один батальон военной полиции, сообщает «Росбалт». По данным издания, второй батальон заменит первый, который вернулся в Россию 26 марта. Командировка второго батальона продлится примерно пять месяцев, пишет издание. Оба батальона были созданы на базе расформированных батальонов «Восток» и «Запад».

По данным источников «Росбалта», знакомых с ситуацией, первая командировка военнослужащих из Чечни в Сирию прошла не так уж гладко: 14 бойцов были отправлены обратно в Чечню и уволены из вооруженных сил. Собеседник «Росбалта» уточнил, что такое решение было принято в связи с инцидентами с применением насилия в отношении офицеров. «В дальнейшем подобных происшествий больше не было, в целом действительно очень достойные бойцы, в числе которых оказалось небольшое количество негодяев», — отметили источники агентства.

По словам источников, в Сирии батальон военной полиции выполнял функции по охране аэродрома, патрулированию, сопровождению гуманитарных грузов и т. п. «Никто из них в боевых действиях участия не принимал, убитых и раненых нет», — рассказал собеседник «Росбалта».