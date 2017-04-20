Reuters сообщило о гибели российского военного в Сирии

В Сирии погиб майор морской пехоты Сергей Бордов, сообщает Reuters со ссылкой на его сослуживца Вячеслава Павлюченко и близкий к Черноморскому флоту источник.

Бордов и еще один россиян погибли под обстрелом, сообщил Павлюченко, имя второго военного не назвал. «Двое наших военных и двое сирийских погибли», – пояснил Павлюченко. Ожидается, что тело Бордова будет доставлено в Севастополь в пятницу, а в субботу, 22 апреля, состоятся похороны в Симферополе.

Павлюченко рассказал агентству, что два года назад Бордов был командиром разведроты, однако не уточнил, какую роль россиянин выполнял в Сирии.