В Сирии погиб российский контрактник – РБК

Российский военный Игорь Завидный, служивший в Сирии по контракту, погиб 9 апреля, пишет РБК со ссылкой на его брата-близнеца Евгения Завидного. «Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал он. Имя второго погибшего военного он не назвал.

В Сирию Игорь Завидный попал через три года контрактной службы. За это время он успел побывать в Чечне, Дагестане и Ингушетии. В Минобороны пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее о гибели Завидного сообщила его знакомая Ирина Зубова. «9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич, Родился 3 июля 1982 г. в городе Новотроицке Оренбургской области. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», - написала она на своей странице в Facebook.

К настоящему времени за время военной операции в Сирии сообщалось о 68 погибших. Минобороны официально подтвердило гибель 28 военнослужащих. Сотрудник военного ведомства в марте сообщал изданию, что всего на Ближнем Востоке погибли 27 «частников». В начале марта сообщалось о смерти трех членов частной военной компании Вагнера. 22 марта стало известно о гибели в Сирии еще 9 россиян, не подтвержденной официально. Среди них было как минимум шесть наемников «группы Вагнера», выяснило РБК совместно с расследовательской Conflict Intelligence Team. По данным «Фонтанки» ее участников видели, в частности, в Донбассе где они воевали за самопровозглашенные республики, а также служили по контракту в Чечне.