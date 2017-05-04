Путин: Майские указы не решили всех вопросов

За последние годы при реализации майских указов удалось придать новую динамику позитивным изменениям, но нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать, заявил президент России Владимир Путин.

Путин подписал майские указы в день вступления в должность главы государства 7 мая 2012 г. Указы содержали параметры, на которые экономика России должна выйти в течение его президентского срока.

«Сразу же скажу, что последние годы, за прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Разумеется, проблем здесь еще очень-очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать», – сказал Путин, открывая совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Тем не менее, по его словам, «реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач».

Правительство сегодня отчиталось о реализации в срок более 90% поручений правительству, содержащихся в майских указах. «Всего в майских указах содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручений – 91,7% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени», – сообщил сайт правительства.