Навальному выдали загранпаспорт

Алексей Навальный сообщил, что ему выдали загранпаспорт. В течение пяти лет УФМС отказывалось выдавать оппозиционеру документ в связи с уголовным преследованием. «Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», – написал он в своем блоге. Навальный добавил, что теперь он сможет поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз. «Вчерашний замер показал у меня 15% зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить», – пояснил он.

27 апреля оппозиционера облили зеленкой, он получил химический ожог правого глаза. В полиции по данному факту проводится доследственная проверка.