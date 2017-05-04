В Париже возбуждено уголовное дело по жалобе Макрона после дебатов с Ле Пен

Прокуратура Парижа завела уголовное дело по жалобе кандидата в президенты Эммануэля Макрона о клевете. Как сообщает Le Figaro, он написал жалобу против Х (неопределенного круга лиц) о распространении против него ложной информации о том, что у него якобы есть счет в багамском офшоре.

3 мая на дебатах кандидатов между первым и вторым турами выборов кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила своему сопернику: «Надеюсь, внезапно не окажется, что у вас есть офшорный счет на Багамах». За несколько часов до дебатов и во время эфира в Twitter распространялись сообщения на английском языке о наличии документальных доказательств, что Макрон недоплачивает налоги. В штабе Макрона утверждают, что документы, о которых идет речь, - грубая фальшивка и что одно из сообщений появилось в аккаунте активного сторонника Дональда Трампа, его расшарили другие сторонники президента США, а затем еще 213 уже франкоязычных пользователей, которые также активно распространяют ссылки на сообщения телеканала RT и агентства Sputnik.

Макрон в четверг заявил, что такого счета у него нет. По его словам, Ле Пен подхватила эту тему и вынесла ее в официальный политический дискурс, а за ней последуют ее «интернет-войска». Кандидат от ультраправых заявила BFMTV и RMC, что не клеветала на Макрона, не делала никаких намеков, а просто задала ему вопрос. Ей бы не хотелось, чтобы потом всплыла информация о его злоупотреблениях, особенно если это случится слишком поздно. Вице-президент «Национального фронта» Луи Алио в эфире Europe 1 сообщил, что есть два американских сайта, на которых идет речь об уклонении Мкрона от уплаты налогов, и что партия эту информацию изучает.

«Уличающие» Макрона документы появились при новости на сайте Disobedient Media, который в 2016 г. агитировал за Трампа, сообщает Figaro. За два часа до начала дебатов 3 мая они появились на популярном чате 4chan, где анонимный пользователь из Латвии на английском языке заявил, что у Макрона есть счет на Каймановых островах, и призвал это расследовать. Вскоре другие участники форума заявили, что сомневаются в подлинности документов, указывая на грубые следы ретуши.