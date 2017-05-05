В Петербурге задержан сын первого фигуранта дела о хищениях на строительстве «Зенит-арены»

Следственный комитет Петербурга задержал петербургского предпринимателя Кирилла Сливкина по уголовному делу о даче взятки в 20 млн руб. при получении контракта его фирмой на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка.ру». По ее информации, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Издание не исключает, что это дело может быть связано с делом экс-вице-губернатора Марата Оганесяна, который арестован по обвинению в мошенническом хищении более 50 млн руб., выделенных из бюджета Петербурга на строительство стадиона. Отец Кирилла Сливкина Василий 18 мая 2016 г. стал первым фигурантом серии дел о хищениях на «Зенит-арене» и сейчас находится под стражей, напоминает также «Фонтанка».

В мае 2016 г., комментируя обыски на территории стадиона и в комитете по строительству Петербурга, «Ведомости» писали, что, по данным «СПАРК-Интерфакса», Кириллу Сливкину принадлежит компания «Стройэлектромонтаж № 5». До лета 2015 г. Кирилл Сливкин значился ее единственным владельцем, а его отец Василий был ее гендиректором, пишет «Фонтанка». Обыски были связаны с тем, что полиция Петербурга заподозрила субподрядчиков стадиона в мошенничестве. Сообщалось, что администрация Петербурга в конце 2015 г. попросила проверить пять подрядчиков, среди которых называлось ООО «Стройэлектромонтаж № 5» (СЭМ № 5), поставщик светотехнического оборудования для стадиона. В компании-генподрядчике «Инжтрансстрой СПб» тогда говорили, что претензии правоохранителей были связаны с контрактом с СЭМ № 5 на обустройство художественной подсветки стадиона.

Уголовное дело о взятке в 20 млн руб. за получение контракта для СЭМ № 5 было возбуждено в конце апреля 2017 г., пишет «Фонтанка». По ее данным, следствие считает, что взятка была передана в 2015 г.

СЭМ № 5 выиграла конкурс на подсветку стадиона за 347 млн руб. в марте 2015 г., когда вице-губернатором Петербурга был Марат Оганесян. Он лично курировал стройку стадиона. Оганесян мог знать CЭМ № 5 по реконструкции Большого театра и строительству второй сцены Мариинского театра, в которых компания принимала участие. Оганесян возглавлял тогда ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкульта, которые занимались строительством этих объектов. Год назад, комментируя обыски в Петербурге, «Фонтанка» писала, что СЭМ № 5, получив авансы на сумму 180 млн руб., предоставила документы, подтверждающие покупку светильников на 101 млн руб. у «СЭМ комплект» (до октября 2015 г. принадлежала директору СЭМ № 5 Василию Сливкину). Источники издания утверждали, что в реальности на оборудование было потрачено 27 млн руб.

О жалобах на сам конкурс, по которому получила контракт СЭМ № 5, «Ведомости» писали в марте 2015 г., вскоре после его проведения. Максимальная цена контракта на выполнение художественной подсветки и наружного освещения стадиона составляла 354 млн руб. Гендиректор ОАО «Художественно-производственное объединение» и совладелец оператора наружной рекламы «Руана» Вячеслав Ананских затем попросил ФАС проверить, соответствует ли закону конкурсная документация. В техзадании к конкурсной документации указана сметная стоимость работ, утвержденная комитетом по строительству, – 468,8 млн руб., т. е. на 114,7 млн руб. больше, чем максимальная цена на конкурсе, указал он. Возникает вопрос о возможности в принципе выполнить работы, максимальная цена которых уже в 1,3 раза ниже утвержденной схемы, писал он тогда.

По условиям контракта СЭМ № 5 должна была смонтировать подсветку до 15 декабря 2015 г. В марте 2016 г. комитет по строительству расторг контракт с СЭМ № 5 из-за срыва сроков работ. СЭМ № 5 успела получить 189 млн руб., говорится в материалах на сайте госзакупок. В марте подрядчик пытался оспорить односторонний отказ от договора, но суд возвратил заявление. СЭМ № 5 зимой перестала оплачивать работы субподрядчикам, компания объясняла это начавшимся процессом собственной ликвидации, рассказывает менеджер одной из компаний - партнеров СЭМ № 5. По данным «СПАРК-Интерфакса», к СЭМ № 5 было подано за 2015-2016 гг. 43 иска с общими требованиями на 302 млн руб.