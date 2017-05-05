Экс-губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск. Следователи просят заочно арестовать Юревича, обвиняемого в коррупции, сообщил его адвокат Игорь Трунов. Защита намерена обжаловать решение о розыске.

«Мы получили от следователя процессуальный документ, в котором он говорит, что в Ленинский районный суд Екатеринбурга подано ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому Юревичу в виде заключения под стражу в связи с его международным розыском и невозможностью избрания иной меры пресечения», — сказал Трунов.

Юревич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данным следствия, он, будучи губернатором области, систематически получал взятки от Виталия Тесленко, занимавшего должность министра здравоохранения региона. Кроме того, экс-губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, занимавшего должность первого замгубернатора области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Сейчас Юревич за границей. В апреле он должен был явиться на допрос, но, по словам адвоката, не смог прилететь по состоянию здоровья. Трунов утверждает, что его подзащитному требуется лечение онкогематолога.

Михаил Юревич был отправлен в отставку в январе 2014 г. Одной из ключевых причин отставки назывались постоянные внутриэлитные конфликты в регионе - противостояние с силовиками и с владельцем Челябинского электрометаллургического комбината Александром Аристовым. Дело о взятке против Юревича было возбуждено уже в марте 2017 г.