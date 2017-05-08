«Ельцин центр» извинился перед европейскими коллегами за слова Михалкова

Представители «Ельцин центра», получившего 6 мая награду «Лучший европейский музей 2017», принесли извинения европейскими музеям за слова российского режиссера Никиты Михалкова о премии. В частности, он сравнил премию с наградой Третьего рейха.

«Кинорежиссер по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес "Ельцин центра", но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс "Лучший европейский музей" и какие проекты были удостоены его высоких наград?» - отмечается в сообщении центра.

Вместе с музеем Ельцина в 2017 г. премию также получили Этнографический музей в Женеве, Музей истории города Лейрия в Португалии, Мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе, департамент Франции.

«Хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все наши коллеги по музейной работе могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением», - говорится в заявлении центра.

«Ельцин центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г. В конце 2016 г. Михалков раскритиковал работу «Ельцин центра».