Сурков написал стихотворение о приходе весны и «двух снеговиках»

Помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение «Без объявления весны». Оно опубликовано в журнале «Русский пионер».

«Помощник президента России Владислав Сурков рад, конечно, весне, как и всему живому, а только и сострадает ей так же, как ему всему. И так, как только и может поэт, а тем более помощник президента России: плача и смеясь одновременно», - говорится в предисловии к стихотворению.

В произведении рассказывается о приходе весны, а также о двух снеговиках, которые «не подвижны и не покорны весне».