Суд в Варшаве требует от России заплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания

Суд в Варшаве требует от российских властей выплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания, которое находится по адресу: Варшава, улица Бобровецка, 2Б, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Дороты Траутман.

Государственное казначейство и мэрия Варшавы обвиняют Россию в использовании недвижимости без договора в 2009-2015 гг. и требуют погасить долг в размере 8,9 млн злотых ($2,3 млн). Суд принял решение о взыскании данной суммы с процентами. Однако, по словам пресс-секретаря, данное решение не является окончательным и может быть оспорено в течение 14 дней.

Ранее Окружной суд принял решение о взыскании с России 7,8 млн злотых ($2 млн) за, как считает прокуратура, использование без договора в 2012-2015 гг. другого объекта недвижимости по адресу: улица Яна III Собеского, 100. В конце октября Окружной суд постановил, что это здание, принадлежащее России, должно быть передано польской стороне.

Польская сторона считает, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых Россией в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения юридически не оформлен. В Москве же придерживаются мнения, что эти объекты являются российской собственностью.

«Мы исходим из того, что все земельные участки были предоставлены под нашу недвижимость на основании соответствующих двусторонних соглашений, а вся находящаяся на этих участках дипломатическая недвижимость была либо построена советской стороной на свои деньги, либо приобретена на законных основаниях», - пояснил посол России в республике Сергей Андреев.