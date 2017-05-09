Трамп опроверг свою связь с Россией, возложил вину за Флинна на Обаму

Президент США Дональд Трамп вновь назвал «абсолютной ложью» информацию о своей связи с Россией, а также возложил ответственность за своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна на администрацию экс-президента Барака Обамы.

«История о сговоре Трампа с Россией - абсолютная ложь, когда наконец закончится этот цирк на деньги налогоплательщиков?» - написал он в своем Twitter. Так Трамп прокомментировал слушания в сенате по вопросу о «вмешательстве» России в президентские выборы США.

По словам американского лидера, бывший руководитель нацразведки «Джеймс Клэппер повторил то, что уже знают все, включая лживые СМИ - "нет никаких доказательств" сговора России и Трампа». «Салли Йейтс (бывшая и. о. генпрокурора США) вызвала чрезвычайное недовольство у лживых СМИ - она не сказала ничего нового!» - отметил Трамп.

Накануне представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что допуск к секретным данным Флинну выдан при Обаме. «Если президент Обама был действительно обеспокоен Флинном, почему он не приостановил его допуск - который ему продлили незадолго до того? И еще, почему администрация Обамы позволила Флинну полететь в Москву для выступления, и получить гонорар?», - сказал Спайсер.

Ранее во время слушаний в верхней палате конгресса США Клэппер опроверг информацию о связи предвыборного штаба Трампа с Москвой. Клэппер, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма, есть ли доказательства того, что кто-либо в предвыборной кампании Трампа вступал в сговор в российской разведкой, сказал «нет». Салли Йейтс не стала отвечать на этот вопрос, заявив, что в противном случае «ей потребуется раскрыть секретную информацию». «Однако это не значит, что мой ответ утвердительный», - отметила она.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 гг. возглавлял Разведывательное управление минобороны США, с 20 января по 13 февраля 2017 г. он был советником по национальной безопасности президента Трампа. Позже Флинн ушел в отставку из-за обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым встречался в декабре 2016 г.