В крупном хранилище радиоактивных отходов в США обрушился тоннель

В крупнейшем в США хранилище радиоактивных отходов в Хэнфорде (штат Вашингтон, порядка 300 км от Сиэтла) объявлен режим чрезвычайной ситуации после обрушения свода тоннеля с вагонами, заполненными радиоактивными отходами, сообщает Bloomberg.

В заявлении минэнерго США говорится, что просадка грунта отмечена на площади примерно 6 на 6 м, глубина ее говорит о том, что свод тоннеля поврежден. Радиоактивного заражения не зарегистрировано. «Просадка грунта была замечена во время обычных профилактических работ. Тоннели имеют сотни метров в длину, защитный слой грунта свыше 2 м», - говорится в сообщении министерства.

Представитель департамента экологии штата Вашингтон Рэнди Брэдбери также заявил, что официальные лица не обнаружили выброса радиоактивности, персонал хранилища не пострадал. По его словам, работавшие поблизости эвакуированы, живущему на территории персоналу рекомендовано укрыться, заблокировать вентиляцию и не принимать пищу.

Минэнерго США ввело режим ЧС в хранилище Хэнфорд в 8.26 местного времени, пишет The Washington Post. По данным газеты, нарушена целостность грунта над тоннелями близ бывшего радиохимического завода PUREX (извлечение урана и плутония). Местные СМИ опубликовали фото обрушившегося тоннеля. По сообщению NBC со ссылкой на представителя хранилища, в вагонах были высокоактивные топливные стержни, радиоактивное загрязнение в самом хранилище ограничено, выброса радиации в окружающую среду не было.

В Хэнфорде десятилетиями собирались отходы от всей ядерной программы США, начиная с проекта «Манхэттен», в том числе от производства оружейного плутония. Площадь хранилища - 1500 кв. км.