Минобороны завершило аудит Спецстроя – «Коммерсантъ»

Руководство Минобороны ознакомлено с результатами аудита ФГУПов Спецстроя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к военному ведомству источники. О положении дел 17 марта докладывал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Куракин, который в начале мая перешел на работу в «Ростелеком». Независимый на аудит был выполнен «Финэкспертизой». В Минобороны ситуацию не комментируют.

Состояние предприятий описано в письме за подписью замминистра обороны Тимура Иванова на имя Сергея Шойгу. Из него следует, что «по состоянию на 21 марта ко всем предприятиям, переданным Минобороны РФ, предъявлено в суды 200 заявлений о банкротстве». Все предприятия имеют «перекрестную» задолженность по неотработанным авансам и штрафным санкциям. Совокупная кредиторская задолженность предприятий друг перед другом составляет более 145 млрд руб., а дебиторская — свыше 154 млрд. В письме отмечается, что сведения, полученные от ФГУПов, говорят о тенденции к ухудшению положения, что «требует принятия неотложных мер со стороны Минобороны по их оздоровлению».

Минобороны настаивает на укрупнении предприятий, что позволит сохранить госконтракты. К «Спецстройинжинирингу», следует из письма, могут быть присоединены пять предприятий: первый и третий главки, ГУИР N2, «Спецстройконтракт» и Центральное проектное объединение (ЦПО). Первый главк строил объекты промышленного и спецназначения. ГУИР N2 занималось инженерными и монтажными работами. Третий главк проводил консультации по вопросам коммерческой деятельности, как и «Спецстройконтракт». К «Спецстройсервису», с 17 апреля переименованному в Главное военно-строительное управление N12 и выполняющему работы по реконструкции и техперевооружению предприятий, присоединится «Инстрой».

На базе самых устойчивых активов предлагается сформировать восемь предприятий по объектам в военных округах и спецобъектам. Речь идет о пятом главке, строившем жилые и нежилые здания, девятом — занимавшемся строительно-монтажными работами на промышленных объектах, четвертом и восьмом (гидротехнические сооружения и объекты уничтожения химоружия), а также о двенадцатом (строительство зданий) и «Спецстройинжиниринге» (генподрядной организации).

Реорганизация не затронет управления промышленных предприятий и «Дальспецстрой».