Трамп обсудил с Киссинджером Россию и Сирию

Президент США Дональд Трамп обсудил российскую и сирийскую темы с экс-госсекретарем Генри Киссинджером, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Встреча президента США и бывшего главы госдепа США прошла в Овальном кабинете в среду сразу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Других подробностей агентство не приводит.

Киссинджер возглавлял госдепартамент США в 1973-1977 гг., пост советника по национальной безопасности США он занимал в 1969-1975 гг.