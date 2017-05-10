Трамп обсудил с Киссинджером Россию и Сирию
Президент США Дональд Трамп обсудил российскую и сирийскую темы с экс-госсекретарем Генри Киссинджером, сообщает в среду агентство Bloomberg.
Встреча президента США и бывшего главы госдепа США прошла в Овальном кабинете в среду сразу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Других подробностей агентство не приводит.
Киссинджер возглавлял госдепартамент США в 1973-1977 гг., пост советника по национальной безопасности США он занимал в 1969-1975 гг.