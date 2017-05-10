МВД хочет купить самолет с VIP-апартаментами за 1,7 млрд рублей

МВД России объявило тендер на поставку пассажирского самолета Ту-204-300. Стоимость воздушного судна оценена в 1,7 млрд руб. Самолет должен иметь апартаменты для «главного пассажира» и два салона для гостей попроще. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Самолет, включающий три салона и три вестибюля, должен обеспечивать перевозку 55 пассажиров. В первом салоне самолета должны располагаться четыре кресла повышенной комфортности и апартаменты «главного пассажира»: спальная с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трехместным диваном.

Во втором салоне должны быть установлены стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем предусматриваются места бизнес- и эконом-класса.

Лайнер будет осуществлять перевозку служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Самолет должен быть выпущен не ранее 2005 г. и иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 000 летных часов и 19 000 посадок.