СМИ сообщили об освобождении Меламеда из-под домашнего ареста

Бывший гендиректор «Роснано» Леонид Меламед, обвиняемый в растрате более 220 млн руб., освобожден из-под домашнего ареста. Как сообщил РБК источник во ФСИН, он был освобожден «в связи с истечением предельного срока содержания». Это же сообщает информированный источник ТАСС, по словам которого из сизо освобожден бывший финдиректор «Роснано» Святослав Понуров, проходивший по тому же делу. «Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова – под стражей, в связи с чем они были освобождены», – сказал собеседник ТАСС. Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова, добавил он: «Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений».

В последний раз в марте Мосгорсуд продлевал меру пресечения для Меламеда и Понурова до 11 мая. Следствие просило оставить их под стражей и под домашним арестом до начала июня. На тот момент, по словам следователя, обвиняемые практически ознакомились с 70 томами уголовного дела.

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008 и 2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн руб. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из "Роснано", Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Свою вину он не признает. В непричастности Меломеда и других фигурантов дела также уверены и в "Роснано".