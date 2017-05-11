Верховный суд приостановил деятельность партии «Демократический выбор»

Деятельность партии «Демократический выбор» приостановлена. Такое решение принял Верховный суд России в связи с выявлением в деятельности партии нарушений. «Суд удовлетворил административный иск Министерства юстиции России и приостановил деятельность партии "Демократический выбор" на три месяца», – сообщили «Интерфаксу» в суде.

Минюст выявил нарушения в работе партии - в частности, непредоставление в срок отчетности, несмотря на вынесенное ранее предупреждение о необходимости соблюдения законодательства о политических партиях. Учредительный съезд, на котором было принято решение о создании политической партии «Демократический выбор», состоялся 26 мая 2012 г.