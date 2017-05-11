Власти США считают, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие

Разведка США считает, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

«Россия и Китай считают необходимым отвечать на любое военное преимущество США в военных, гражданских и коммерческих космических системах. Они рассматривают возможность атаки против космических систем как будущую часть своей военной доктрины. Обе страны продолжат разрабатывать полный спектр противоспутникового оружия как средство сокращения эффективности вооруженных сил США», — говорится в докладе.

Россия и Китай планируют разработать средства для противостояния потенциальным противникам в космосе, особенно Соединенным Штатам, хотя публично и на дипломатическом уровне они будут продвигать демилитаризацию космоса и говорить о принципе отказа от размещения оружия первыми», — говорится в докладе.

Разведка США отмечает возможности глушения военных спутников и глобальных систем позиционирования, таких как GPS. Россия может модернизировать свои силы радиоэлектронной борьбы и развернуть новое поколение оружия радиоэлектронной борьбы к 2020 г. , уточняется в документе.