В Австрии неизвестный захватил заложника в отделении банка

В городе Эрпфендорф в Тироле утром 12 мая неизвестный захватил отделение банка, сообщает газета Kurier. Он захватил одного заложника, подробной информации о нем у издания нет. Из здания эвакуированы находившиеся в нем люди, остается ли там кто-либо, кроме подозреваемого и заложника, неясно. На место направлен спецназ местной полиции. Представитель управления сообщил, что с подозреваемым установлен контакт. О его требованиях пока ничего не сообщается.

Захват банка произошел в центре Эрпендорфа. Этот квартал заблокирован полицией.

Tiroler Tageszeitung публикует фотографию оцепленного здания с известным банковским логотипом, название банка в статье не приводится.