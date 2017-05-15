Путин отметил интерес 50 стран к сотрудничеству с «Евразэс»

Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом («Евразэс») проявляют порядка 50 государств Европы и Азии, заявил президент России Владимир Путин, выступая на круглом столе форума «Один пояс – один путь». «Уверенно расширяются внешние связи «Евразэс». Интерес к сотрудничеству с ним проявляются около 50 государств Европы, Азии, Латинской Америки», – цитирует его ТАСС.

Сейчас ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве «Евразэс» и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнуты договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром, указал российский президент.

Путин напомнил, что в 2015 г. было принято решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках «Евразэс» и проекта по созданию экономического пояса «Шелкового пути».