Представитель Армении стал генсеком ОДКБ по алфавиту

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоящий из глав государств этого военного союза, на неформальном заседании в Бишкеке в пятницу назначил со 2 мая новым генеральным секретарем организации секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) Армении генерал-полковника Юрия Хачатурова. Об этом сообщил представитель ОДКБ. Хачатуров закончил в советское время общевойсковое училище в Тбилиси, воевал в Афганистане, принимал участие в конфликте в Нагорном Карабахе и до назначения на должность секретаря СНБ был начальником главного штаба вооруженных сил Армении. На посту генсека ОДКБ он сменит занимавшего эту должность с момента основания организации в 2003 г. россиянина Николая Бордюжу.

Лидеры ОДКБ еще в конце 2015 г. приняли решение о ротации (по образцу таких военных блоков, как НАТО) генерального секретаря раз в три года: этот пост должны были занимать представители стран - членов организации в порядке русского алфавита, то есть первым генсеком должен был стать представитель Армении. Однако первая ротация затянулась. По словам человека в министерстве обороны одной из стран - членов ОДКБ, причинами этого стали напряженная международная обстановка и то обстоятельство, что пост генсека не мог занять бывший чиновник ранга министра или ниже. Требовался человек с более высоким статусом, как сам Бордюжа, который в 1999 г. был секретарем Совета безопасности и руководителем администрации президента России. У Армении же в тот момент не было подходящего человека нужного ранга. Проблему решили, назначив Хачатурова в октябре прошлого года секретарем СНБ Армении.

Однако, по словам еще одного военного из одной из стран ОДКБ, назначение представителя Армении тормозил белорусский президент Александр Лукашенко, поскольку Азербайджан является важным кредитором и экономическим партнером Белоруссии. Кроме того, Минск поставляет Баку комплексы ПВО и ряд других вооружений. Это вызвало опеределенное напряжение в армяно-белорусских отношениях.

По мнению замдиректора ереванского Института Кавказа Сергея Минасяна, назначение затянулось не столько из-за существенных противоречий между Ереваном и Минском, хотя они тоже могли иметь место с учетом особых отношений и финасовых обязательств Белоруссии перед Азербайджаном, сколько из-за проблем между Москвой и Минском. Не прошло и пары дней после того, как была достигнута договоренность о кредите для погашения белорусского долга за российский газ, — и Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕврАзЭС и согласился с кандидатурой нового армянского генсека ОДКБ, отмечает эксперт.