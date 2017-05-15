Число ВИЧ-инфицированных в России в 2016 году увеличилось более чем на 5%

Количество зараженных ВИЧ-инфекцией в России в 2016 г. увеличилось более чем на 5,3%. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.

«К сожалению, ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает ухудшаться», - сказал он на пресс-конференции. «За прошлый год было сообщено о 103 500 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3% больше, чем в 2015 г.», - добавил он.

По его словам, в прошлом году произошло небольшое снижение роста заболеваемости ВИЧ. Всего с начала наблюдения было зарегистрировано 1 114 000 ВИЧ-инфицированных россиян, из них умерли 243 000 человек. «Сейчас в живых зарегистрировано 870 952 человека, это на 31 декабря 2016 г.», - отметил Покровский.

Зарегистрированных больных ВИЧ-инфекцией в России 0,6% населения, по некоторым экспертным оценкам, данный показатель может равняться 1%.

Покровский также заявил, что ВИЧ-инфекция чаще встречается у женщин до 30 лет, чем у мужчин того же возраста, так как «женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами старшего возраста». У мужчин ВИЧ-инфекция выявляется чаще всего в возрасте от 35 до 39 лет. В 2016 г. наиболее распространенным способом заражения был половой акт.