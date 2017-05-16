При взрыве газа в доме в Волгограде есть погибшие – СМИ

Подъезд жилого дома в Волгограде полностью рухнул в результате взрыва бытового газа, сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости». Взрыв произошел в четырехэтажном доме на Университетском проспекте, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона. Всего в доме было 14 человек, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Предварительно, на месте взрыва обнаружено тело жильца без признаков жизни, еще два человека госпитализированы с тяжелыми травмами. Другим жильцам оказывается медицинская помощь на месте», – сказал «Интерфаксу» медицинский источник. По данным «РИА Новостей», число пострадавших выросло до семи, всего было разрушено 16 квартир.

На место происшествия выехали все экстренные службы региона.