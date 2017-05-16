Путин: задание гособоронзаказа в 2016 году было выполнено на 97%

Задание гособоронзаказа в прошлом году было выполнено на 97%, в войска поставлено более 5600 основных видов новейшего вооружения, сообщил президент России Владимир Путин.

«Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения на 2011-2020 гг. В 2016 г. задание гособоронзаказа было выполнено на 97%. В войска поставлены более 5600 основных видов новейшего вооружения, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники», - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и ОПК.