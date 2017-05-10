Центробанк признал, что четверть нарушений банков приходится на обналичивание денег, в том числе гособоронзаказа

Банк России в 2016 г. проверил 27 банков, чтобы выяснить, как они выполняют закон о государственном оборонном заказе, следует из годового отчета регулятора. ЦБ выявил операции, «не имеющие явного экономического смысла, схемные операции, направленные на обналичивание средств» по счетам, через которые проходят деньги гособоронзаказа, следует из документа. Число банков-нарушителей и суммы операций по обналичиванию средств гособоронзаказа ЦБ не уточнил, указав лишь, что в 2016 г. четверть всех нарушений банков приходилась на отмывание доходов. В 2015 г. доля была ниже – 21,1%. В отчетах за предыдущие годы регулятор о таких проверках не упоминал.

Список уполномоченных банков регулятор публикует ежемесячно, на 1 апреля с гособоронзаказом могли работать только восемь банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, банк «Санкт-Петербург» и банк «Россия».

По словам менеджера одного из предприятий ОПК, фактически 95% работы с предприятиями оборонной промышленности делят между собой Сбербанк, ВТБ и отчасти Газпромбанк. Такое количество проверяемых банков (27 вместо восьми) может быть связано с тем, что в основном проверяли мелкие банки, которые работают с предприятиями в регионах уже по операциям «второго» уровня, когда из полученных авансов часть обналичивают для зарплат, мелких подрядов, платежей контрагентам. На обналичивание идет минимум 50%, а то и все 70% всех сумм гособоронзаказа, полагает источник, близкий к ЦБ и Росфинмониторингу.

Кто допущен к деньгам Впервые о банковском контроле за выполнением госконтрактов задумались в 2014 г. – о его необходимости в обращении к Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. В июне 2015 г. при участии ЦБ в закон «О государственном оборонном заказе» были внесены поправки, часть из которых оговаривала банковское сопровождение гособоронзаказа и контроль за его исполнением. В законе уточнили и понятие уполномоченного банка, т. е. такого, который может работать с деньгами гособоронзаказа. Капитал такого банка должен составлять не менее 100 млрд руб., банк должен быть зарегистрирован в России и иметь лицензию на работу с гостайной.

В Газпромбанке ЦБ изучал открытие счетов, соблюдение банком режима их использования и порядок передачи информации о расчетах в единую информсистему гособоронзаказа Министерства обороны, делится представитель банка: «По результатам проверки были составлены рекомендации». Каких-либо нарушений в Новикомбанке по работе со средствами гособоронзаказа выявлено не было, говорит его представитель. В ВТБ проверка ЦБ еще не завершена, следует из слов представителя банка: «До ее завершения мы не комментируем вопрос». Остальные уполномоченные банки, как и ЦБ, не ответили на запросы «Ведомостей».

По словам топ-менеджера одного из банков, работающих с предприятиями ОПК, сама по себе система спецсчетов не гарантирует защиты от обналичивания, поскольку банк все равно не понимает, сколько точно должна стоить работа того или иного контрагента своего клиента из оборонной промышленности. Поэтому схемы по обходу этой системы давно найдены и они применяются в том числе и в крупных уполномоченных банках, а жесткость системы спецсчетов только увеличивает себестоимость обналичивания, замечает он. При этом, говорит банкир, следует понять, что в большинстве случаев речь не идет о каком-то заведомом мошенничестве с целью хищения средств гособоронзаказа – без наличных многие необходимые хозяйственные операции просто невозможно обеспечить в разумные сроки.

«Контроль за обналичиванием средств гособоронзаказа предполагает отдельную от всех остальных систему отслеживания, форму отчетности», – замечает сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин. Значительное число банков под проверкой могло быть связано с тем, что проверяли также и те банки, в которые уходили деньги из уполномоченных, полагает он. По словам Тимошкина, отдельных схем для обналичивания, скорее всего, нет и применяются стандартные схемы: завышение стоимости заказов, увод сумм через фирмы-однодневки и т. д.