Большие расходы большой страны

Стокгольмский институт проблем мира в своем ежегодном рейтинге поставил Россию на третье место по уровню военных расходов после США и Китая с цифрой $69,2 млрд. Реальные расходы на военную организацию государства – т. е. вооруженные силы, военизированные ведомства (такие, как Росгвардия и пограничники ФСБ) и поддержание и реконструкцию оборонной промышленности – ниже как минимум на $10 млрд, или почти 1% ВВП. Потому что именно $10 млрд составили в прошлом году неожиданные расходы на досрочное погашение «кредитной схемы» финансирования гособоронзаказа за счет гарантированных государством банковских кредитов.

По отношению к ВВП (по расчетам СИПРИ – 5,3%, без учета «кредитной схемы» – 4,4%) такие военные расходы, конечно, велики. Из стран, занимающих первые 15 мест в рейтинге военных расходов, больше соотношение только у Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля, да и в остальном мире близкие цифры только у высокомилитаризированных (Сингапур, Пакистан) и нефтяных государств, а также у стран, ведущих внутреннюю войну (например, Ирак и Украина). Но по абсолютным цифрам российские расходы близки к таковым у Франции или Индии. При этом численность французской армии в 4 раза меньше (индийской, напротив, в 1,5 раза больше), а общее количество закупаемых вооружений всеми видами вооруженных сил этих стран меньше. Французская армия предназначена в основном для заморских экспедиций, а большая часть индийской – для сдерживания всего одного противника, Пакистана (о паритете с Китаем говорить не приходится). А Россия еще должна содержать и примерно равные американским и сильно превосходящие французские, китайские или индийские стратегические ядерные силы. Текущее развертывание российских сил за рубежом (в Сирии, Центральной Азии и Закавказье) примерно эквивалентно аналогичному французскому развертыванию в Африке и на Ближнем Востоке.

Россия и СССР за всю свою историю имели сопоставимых по силе союзников только во время глобальных войн против претендента на роль мирового гегемона да в нескольких русско-турецких войнах и «кабинетных» войнах XVIII столетия. Фактически можно говорить о «стратегическом одиночестве» России, видимо неизбежном из-за ее огромности. Поэтому уровень военных расходов у России, вероятно, всегда должен быть выше, чем в среднем по планете. Однако нынешний уровень военных расходов все же неоправданно высок, и это осознается в кабинетах власти – в ближайшие годы расходы по разделу «Национальная оборона» будут сокращаться на 6% в год. Речь идет не только о напряженности таких расходов для бюджета, но и о том, что российская оборонная промышленность фактически не справилась с обильным финансированием, начатым с 2010 г. Хотя по отчетам гос­оборонзаказ выполняется почти на 100%, редко кто при этом обычно сообщает, на сколько выполнены оригинальные графики. Что же касается «догонных» графиков, составляемых при срыве оригинальных, то их всегда можно при необходимости продлить. Судя по всему, это происходит почти по всем типам вооружений. Поэтому сокращение военных расходов на несколько сотен миллиардов рублей – неизбежность.