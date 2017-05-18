Экс-директор ФБР назначен спецсоветником по расследованию связей Трампа с Россией

Минюст США назначил спецсоветника, который будет расследовать предполагаемые связи штаба президента Дональда Трампа с Россией и влияние Москвы на президентские выборы в Америке 4 ноября 2016 г. Им стал экс-директор ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший ведомство с 2001 по 2013 гг., сообщает CNN. Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем генпрокурора, исполняющим его обязанности, Родом Розенстайном.

Решение Розенстайна не доказывает, «что преступления были совершены или что любое судебное преследование оправданно», отмечается в специальном сообщении Минюста. Но «уникальные обстоятельства и общественный интерес требуют», чтобы расследование проводилось «под руководством человека, который проявляет определенную степень независимости от обычной системы подчинения».

Мюллеру предстоит довести расследование, начатое отставленным Трампом директором ФБР Джеймсом Коми. Он получил полномочия возбуждать уголовные дела по теме своего расследования. В круг его интересов будет входить поиск «любых связей и / или случаев координации между российским правительством и отдельными лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа», а также расследование сопутствующей информации, говорится в документе о назначении.

На время исполнения своих полномочий Мюллер вышел из руководства частной юридической фирмы, чтобы исключить конфликт интересов.