Бывший замглавы «Спецстроя» Загорулько заключил сделку со следствием – «Интерфакс»

Бывший первый заместитель главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александр Загорулько, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение, и его дело будет рассматриваться в особом порядке. Об этом сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

«Загорулько признал вину и заключил сделку со следствием, дав ценные показания», - сказал один из собеседников агентства в четверг.

Со своей стороны адвокат Загорулько Игорь Афанасьев отказался от комментариев по делу в отношении своего подзащитного. «Есть понятие адвокатской тайны, и я ее не собираюсь нарушать», - сказал он «Интерфаксу».

Между тем пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова сообщила «Интерфаксу», что 25 апреля Загорулько был продлён срок содержания под стражей до 1 июля. При этом, уточнила она, жалоба защиты на данное постановление суда не поступала.