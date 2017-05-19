Видеообращение Усманова к Навальному не согласовывалось с Кремлем, в отличие от иска – РБК

Запись видеообращения миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному была «самодеятельностью», не согласованной с властями, в отличие от поданного ранее иска, по поводу которого бизнесмен консультировался с Кремлем, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.

«Усманов — один из немногих людей, которые готов, по сути, ответить на вопросы, заданные Навальным, и показать общественности, что Навальный очень много врет или передергивает», — заявил представитель бизнесмена.

Виедоролик был записан Усмановым на яхте Dilbar, съемка велась на закрепленный на штативе iPhone 7 Plus, уточнил собеседник издания в окружении предпринимателя.

Усманов обвинил Навального во вранье, а также юридическом и исследовательском непрофессионализме. Бизнесмен отметил, что источником его состояния не были ни залоговые аукционы, ни бесплатные активы, подчеркивал, что платит налоги именно в России – 2,7 млрд руб. за 2016 г. и около $500 млн за последние 10 лет, и отверг обвинения во взяточничестве.

Навальный вызвал Усманова на дебаты и обещал ответить оппоненту по всем пунктам обвинения.

В апреле Усманов подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в рамках сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.