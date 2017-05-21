США не намерены возвращаться в Транстихоокеанское партнерство

США не намерены возвращаться в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) (Trans-Pacific Partnership, TPP), готовы к развитию сотрудничества в двустороннем формате с участниками соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер по итогам встречи министров торговли АТЭС в воскресенье в Ханое.

При этом в рамках министерской встречи АТЭС прошла встреча министров стран, входящих в ТТП (после выхода США их осталось одиннадцать), на которой они подтвердили намерение развивать партнерство и открытость для новых членов.

«США решили выйти из ТТП. Это решение не может быть изменено. Но это не значит, что мы не вовлечены в регион, мы участвуем в торговле региона и надеемся продолжать делать это. Мы один из самых больших участников этого рынка. Мы продолжим взаимодействовать со многими членами ТТП. Наш президент принял решение, что для США предпочтительнее не многосторонние, а двусторонние переговоры, которые, я надеюсь, мы продолжим проводить с участниками ТТП», - сказал торговый представитель США.

В заявлении стран - членов ТТП по итогам их встречи в свою очередь подчеркивается, что «министры вновь подтвердили стратегическую и экономическую значимость ТТП, подчеркивая ее принципы и высокие стандарты, как способ продвижения региональной экономической интеграции, который способствует перспективам экономического роста стран-членов».

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе США от участия в ТТП.