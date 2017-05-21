Установлена личность российского офицера, останки которого найдены в Турции

Установлена личность русского офицера, гроб с телом которого в конце апреля был найден в турецкой провинции Ардаган. Как сообщает Habertürk, останки принадлежат подполковнику Карлу Карловичу Ржепецкому. Они были переданы в музей Карса.

Подполковник служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса. Он скончался, предположительно, в 1894 г. после болезни. К этому выводу турецкие эксперты пришли после консультаций с российскими коллегами на основе изучения мундира. По данным российских архивов, на месте, где были обнаружены останки офицера, в конце XIX в. располагалось военное кладбище, отмечает «РИА Новости».

В настоящее время следов некрополя практически не осталось, на этом месте ведутся строительные работы, в ходе которых был найден гроб с телом русского офицера, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ предполагали, что останки могли принадлежать генералу Василию Гейману (1823-1878), участнику покорения Кавказа и Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.