Москалькова попросила Трампа помиловать российского летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в этой стране.

«Я написала обращение о помиловании на имя президента страны Трампа», - сказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Ярошенко был арестован в мае 2010 г. в столице Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина.

Позже летчик был передан в руки сотрудников американского управления по борьбе с распространением наркотиков на основании ордера на арест, который был выдан судом в США.

Российские власти считают, что арест был незаконен, и обвиняют американские спецслужбы в тайном вывозе российского гражданина на территорию США.