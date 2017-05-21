Медведев прибыл в Стамбул для участия в саммите ОЧЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул, где в понедельник примет участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и встретится с турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

В последний раз главы правительств двух стран общались в декабре прошлого года в Москве, после чего неоднократно говорили по телефону по таким вопросам, как увеличение российско-турецкого товарооборота, облегчение доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки друг друга, реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспорта.

На встрече глав государств и правительств ОЧЭС в Стамбуле ждут также президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Греции Прокописа Павлопулоса, президента Молдавии Игоря Додона, премьер-министра Румынии Сорина Гриндяну и президента Украины Петра Порошенко. С Додоном у премьера России также ожидается отдельная встреча.

Как сообщили «Интерфаксу» в аппарате российского правительства, в повестке дня стамбульского саммита будет обсуждение взаимодействия стран-членов в проектах по развитию трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры.

Кроме того, на саммите продолжат обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, «зеленых» технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона, сообщили в аппарате правительства.