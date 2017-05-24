В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке терактов

Сотрудники антитеррористического подразделения Metropolitan Police Service задержали в лондонском аэропорту «Станстед» 37-летнего мужчину по подозрению в подготовке терактов, говорится в заявлении Скотланд-Ярда. «Он был задержан по подозрению в подготовке терактов», - говорится в заявлении полиции Лондона. Подчеркивается, что задержание в Лондоне не связано с недавним терактом в Манчестере, пишет «РИА Новости».

Мужчину задержали ночью 23 мая перед посадкой на самолет, следующий в Турцию. Задержание связано с его предполагаемой поездкой в Сирию. Подозреваемого перевезли в отделение полиции на юге Лондона, он задержан в соответствии с Законом о терроризме. Сотрудники полиции проводят обыски по двум адресам на севере Лондона.

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышен с серьезного до критического. Это предполагает возможность привлечения войск к обеспечению внутренней безопасности.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ. Личность смертника установлена - это гражданин Великобритании, выходец из семьи ливийских беженцев 22-летний Салман Абеди.