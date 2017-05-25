Трамп потребовал расследовать утечку информации из Белого дома

Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста и других ведомств США провести всестороннее расследование утечек чувствительной информации из администрации США.

«Предполагаемые утечки из правительственных учреждений вызывают глубокую тревогу. Эти утечки продолжаются уже долгое время, и моя администрация займется этим. Утечки конфиденциальной информации представляют собой серьезную угрозу для нашей национальной безопасности», - говорится в заявлении Трампа, распространенном в четверг.

«Прошу министерство юстиции и другие соответствующие ведомства провести всестороннюю проверку данного вопроса и при необходимости наказать виновников по всей строгости закона», - заявил Трамп.

Заявление Трампа последовало за публичной критикой в адрес США со стороны высокопоставленных чиновников Великобритании за утечку информации в американских СМИ о террористе-смертнике, совершившем теракт на стадионе в Манчестере. Сама премьер-министр страны Тереза Мэй неожиданно публично заявила, что намерена поставить на вид Трампу необходимость защиты межгосударственных каналов коммуникации.

Накануне фото обрывков рюкзака со взрывчаткой и детонатора, принадлежавших террористу-смертнику, были опубликованы в The New York Times. Эта информация передавалась следствием только властям Великобритании, а также по соглашению об обмене разведывательной информацией – США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Имя 22-летнего Салмана Абеди, убившего 22 человека на стадионе в Манчестере, также стало известно СМИ уже через сутки после взрыва в ночь на 23 мая. По последним данным, в связи с атакой задержаны восемь человек.