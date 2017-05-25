Тереза Мэй спросит с Трампа за утечку о теракте в Манчестере

Сегодня на саммите НАТО премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поставит на вид президенту США Дональду Трампу утечку чувствительной информации о теракте в Манчестере в американских СМИ, пишет BBC.

Полиция Манчестера, ведущая расследование теракта, пребывает «в ярости» по поводу утечки, но достаточно скоро восстановит нормальный обмен информацией с американскими коллегами, сообщает агентство. Накануне фото обрывков рюкзака со взрывчаткой, принадлежащего террористу-смертнику, и детонатора, попали в The New York Times. ВВС отмечает, что эта информация передавалась следствием только властям Великобритании, а также по соглашению об обмене разведывательной информацией -США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Свое негодование по поводу утечки уже выразили министр внутренних дел Амбер Радд и мэр большого Манчестера Энди Бернэм, назвавший ее «проявлением пренебрежительного и неуважительного отношения» к своему городу. По данным The Guardian, Тереза Мэй заявит Трампу, что утечка могла повредить расследованию теракта, однако она не думает, что президент США несет за нее прямую ответственность.

Имя 22-летнего Салмана Абеди, убившего 22 человек на стадионе в Манчестере, стало известно СМИ уже через сутки после взрыва в ночь на 23 мая. По последним данным, в связи с атакой задержаны восемь человек.