При обысках в Манчестере обнаружены материалы для изготовления бомб – Independent

В ходе обысков по делу о теракте в Манчестере сотрудники правоохранительных органов обнаружили материалы для изготовления новых бомб, пишет газета Independent со ссылкой на источники. Одно взрывное устройство было уничтожено с помощью контролируемого подрыва.

Теракт в Манчестере произошел 22 мая. Жертвами взрыва на концерте Арианы Гранде стали 22 человека, 64 получили ранения. Ответственность за произошедшее на себя взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство».