Арестован брат предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

Британская полиция арестовала брата предполагаемого террориста Салмана Абеди, устроившего взрыв на стадионе «Манчестер-арена». Об этом сообщает в среду Associated Press.

Информацию об аресте Исмаила Абеди агентству подтвердил отец обоих мужчин Рамадан Абеди. В то же время он заявил, что его сын Салман непричастен к совершению теракта и не связан с террористическими группировками.

«Мы не верим в убийство невинных. Это не мы», - заявил Абеди, рассказав, что пять дней назад он говорил по телефону с сыном и его голос звучал обычно. По его словам, Абеди собирался поехать в Саудовскую Аравию, откуда затем он должен был отправиться в Ливию, чтобы провести священный для мусульман месяц Рамадан в кругу семьи.

На сегодняшний день главным подозреваемым в подрыве бомбы на «Манчестер-арене» является погибший 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».