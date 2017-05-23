Стадион «Манчестер Арена» мог взорвать террорист-смертник

Полиция Манчестера рассматривает инцидент как теракт до тех пор, пока не будет доказано обратное

Взрыв в Манчестере, на севере Великобритании, прогремел 22 мая около 22:35 по местному времени на стадионе «Манчестер арена», сообщает Associated Press. В это время там практически завершилось выступление поп-дивы Арианы Гранде, гастролирующей с туром в поддержку своего альбома «Опасная женщина». Зрители в панике бросились к выходу.

«Ударила огромная взрывная волна, и это очень сильно всех испугало, мы все пытались покинуть арену», - приводит агентство слова 22-летнего концертмейстера Маджида Хана. Очевидец рассказал, что взрыв прогремел с одной стороны арены, откуда толпа зрителей ринулась в безопасную сторону в поисках выхода. The Telegraph публикует видео, записанное сразу после взрыва. На нем видно как зрители пытаются покинуть арену. Некоторые очевидцы сообщали о двух хлопках, но информация о втором взрыве не подтвердилась.

В результате инцидента как минимум 19 человек погибло, около 50 пострадали. Певица Гранде, по словам ее представителя, «в порядке». «Мы подтверждаем, что инцидент произошел в тот момент, когда люди начали покидать шоу», - сообщается в твиттере полиции Манчестера. Взрыв произошел «в публичном месте за пределами концертного пространства», предположительно в фойе, отмечает BBC. Полиция рассматривает произошедшее как теракт до тех пор, пока не подтвердится обратное, говорится в распространенном ею сообщении. В Великобритании введен второй по значимости «серьезный» уровень террористической угрозы, предполагающий вероятность нападения боевиков.

Два источника Reuters в полиции США заявили о том, что исполнителем взрыва мог стать террорист-смертник. Эту же версию CNN подтвердил один из официальных представителей США. По его словам, именно атака смертник сейчас рассматривается как вероятная причина взрыва. По словам одного из сотрудников правохранительных органов США, следователи не исключают, что теракт был совершен за пределами арены.