Взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить террорист-смертник

Террорист-смертник подозревается во взрыве на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта певицы Арианы Гранде, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников американской полиции. В результате предполагаемого теракта как минимум 19 человек погибло, более 50 пострадали.

Инцидент произошел в британской Манчестере около 22:35 по местному времени. Взрыв прогремел в фойе, сообщает BBC со ссылкой на британскую транспортную полицию. Показания очевидцев рознятся: кто-то слышал два громких хлопка, похожих на взрывы, кто-то – один.

В Великобритании введен второй по значимости «серьезный» уровень террористической угрозы, предполагающий вероятность нападения боевиков.