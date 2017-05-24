Арестованы три человека по делу о теракте в Манчестере

Полиция Манчестера сообщила об аресте трех мужчин, подозреваемых в причастности к теракту на стадионе «Манчестер арена».

В сообщении, опубликованном на официальной странице полиции Манчестера в Twitter, уточняется, что подозреваемые были арестованы в южном Манчестере.

Ранее сообщалось, что главным подозреваемым в подрыве бомбы на «Манчестер арене» является 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за терактом, возможно, стоит «более широкая группа лиц».

Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышен с серьезного до критического. Это предполагает возможность привлечения войск к обеспечению внутренней безопасности.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.