Тереза Мэй: личности террориста из Манчестера установлена

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к гражданам страны с заявлением после теракта в Манчестере. Мэй сообщила, что полиции удалось установить личность смертника. Кроме того, сотрудникам правоохранительным органов известно, что он совершил теракт в одиночку.

Однако не известно, помогал ли кто-то ему с подготовкой взрыва. Имя террориста пока не раскрывается в интересах следствия, сказала Мэй.

Вечером 22 мая на стадионе «Манчестер арена» в городе Манчестере на северо-западе Англии, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Инцидент произошел, когда концерт уже завершился и зрители начали направляться к выходу. Жертвами взрыва стали 22 человека, среди которых есть дети. 59 человек получили ранения.